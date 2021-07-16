В Ростове сотрудник СИЗО № 1 пытался пронести осуждённому телефоны, зарядку и таблетки

В Ростовском СИЗО № 1 младшего инспектора подозревают в передаче заключённым мобильных телефонов, зарядки и таблеток. Об этом стало известно 19 июля.По предварительным данным, мужчина получил от заключённого взятку и за это пытался пронести ему в камеру два телефона, зарядку и лекарственные средства. Предполагается, что таблетки не являются наркотическими веществами, однако остаются сильнодействующими препаратами. С какой целью они понадобились заключённым, неизвестно.Как сообщают в ГУФСИН по Ростовской области, младшего инспектора подозревают во взятке, превышении должностных полномочий и незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.Если вину подозреваемого удастся доказать, ему могут грозить до 7 лет лишения свободы и крупный штраф.