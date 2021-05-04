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В Ростове и Шахтах - наибольшее число новых зараженных COVID-19

В Ростове и Шахтах - наибольшее число новых зараженных COVID-19
В Ростове выявили наибольшее число новых зараженных COVID-19. В донской столице у 76 человек подтвердился коронавирус. Кроме того, инфекцию зафиксировали у девяти шахтинцев. По восемь новых заболевших - в Зерноградском районе и Батайске.

Единичные случаи заражения - в Зверево, Донецке, а также в Боковском, Зимовниковском, Миллеровском, Морозовском и Тацинском районах.

За последние сутки вирус выявили у 208 человек из 35 муниципалитетов.

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