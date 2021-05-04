В Ростове и Шахтах - наибольшее число новых зараженных COVID-19

В Ростове выявили наибольшее число новых зараженных COVID-19. В донской столице у 76 человек подтвердился коронавирус. Кроме того, инфекцию зафиксировали у девяти шахтинцев. По восемь новых заболевших - в Зерноградском районе и Батайске.Единичные случаи заражения - в Зверево, Донецке, а также в Боковском, Зимовниковском, Миллеровском, Морозовском и Тацинском районах.За последние сутки вирус выявили у 208 человек из 35 муниципалитетов.