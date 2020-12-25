В Ростове и Каменске-Шахтинском за сутки COVID-19 заболело наибольшее число дончан

В Ростовской области за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 389 человек. Ими оказались жители 36 муниципалитетов региона. Лидерами по количеству новых зараженных стали Ростов и Каменск-Шахтинский.С 28 по 29 декабря в донской столице инфекцию выявили у 160 человек, а в Каменске - у 14. В Морозовском, Азовском районах и Батайске COVID-19 подхватили по 12 человек. Заболели по 10 волгодончан и новошахтинцев. В Гуково зарегистрировано девять новых случаев заражения, а в Таганроге, Неклиновском и Сальском районах - по восемь.В Кашарском, Чертковском, Верхнедонском районах и городе Шахты пациентами с коронавирусом стали по семь человек. Столько же заразились в Цимлянском и Пролетарском районах. По шесть дончан инфицированы в Мясниковском, Обливском, Константиновском и Тацинском районах, в Каменском, Ремонтненском и Белокалитвинском - по пять.На территории Песчанокопского и Багаевского районов медики выявили по четыре заболевших, а в Егорлыкском и Миллеровском - по три. В Усть-Донецком, Родионово-Несветайском и Матвеево-Курганском районах инфекцию подхватили по два дончанина. Диагноз подтвердился и у жителей Кагальницкого, Милютинского и Зерноградского районов. На территории каждого муниципалитета опасный вирус обнаружили у одного человека.