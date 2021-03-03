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В Ростове выявили наибольшее число зараженных COVID-19 за сутки

В Ростове выявили наибольшее число зараженных COVID-19 за сутки
В Ростовской области зафиксировали 273 новых случая заражения коронавирусом. Большинство заболевших за сутки с 4 по 5 марта - жители донской столицы (106 человек). На второй позиции находится Зерноградский район - там диагноз подтвердился у девяти человек. В Батайске, Гуково, Новочеркасске, Таганроге - по восемь зараженных. Аналогичная ситуация - в Семикаракорском, Неклиновском, Аксайском и Красносулинском районах.

По семь заболевших появилось на территории Чертковского, Азовского, Кагальницкого районов и города Новошахтинска. В Белокалитвинском районе инфекцию подхватили шесть человек, а в Багаевском, Шолоховском, Константиновском, Боковском - по пять. Борьбу с коронавирусом начали по четыре жителя Цимлянского района и Каменска-Шахтинского.

В Азове, а также Дубовском, Волгодонском и Пролетарском районах зафиксировали по три случая заболевания. Положительные тесты получили по два человека в Заветинском, Егорлыкском, Тацинском, Сальском, Октябрьском, Морозовском районе и городах Зверево, Донецке, Волгодонске. Меньше всего (по одному человеку) заразились в Шахтах и Усть-Донецком районе.

Всего за период пандемии инфекцию обнаружили у 74 418 дончан. Из них 3 198 не смогли побороть вирус. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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