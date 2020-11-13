В Ростове и Семикаракорском районе выявили наибольшее число больных COVID-19

За минувшие сутки в Ростовской области коронавирусом заразились 314 жителей. Новые случаи заражения выявили в 40 городах и районах Дона. Об этом сообщили в региональном правительстве 16 ноября.Самыми инфицированными муниципалитетами стали Ростов-на-Дону и Семикаракорский район. Там специалисты зарегистрировали 132 и 11 человек с коронавирусной инфекцией соответственно. По десять человек заболели в Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Шахтах и Красносулинском районе. У девяти жителей Таганрога, Аксайского и Миллеровского районов ковидные тесты показали положительные результаты.По восемь заражённых зарегистрировали в Неклиновском и Сальском районах, по семь - в Батайске, Волгодонске и Новошахтинске. В Верхнедонском, Зерноградском и Тацинском районах выявили по пять случаев заболевания COVID-19. По четыре человека с подтверждённым коронавирусом оказались в Азове, Морозовском, Мясниковском, Орловском и Шолоховском районах.В Каменском, Милютинском и Тарасовском районах смертельный вирус нашли у трёх человек. По два инфицированных зафиксировали в Азовском, Волгодонском, Егорлыкском, Матвеево-Курганском, Песчанокопском, Пролетарском, Ремонтненском и Цимлянском районах. Единичные случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в Гуково, Донецке, Зверево, Багаевском, Белокалитвинском, Кагальницком и Усть-Донецком районах.Добавим, в Ростовской области за весь период пандемии COVID-19 перенесли 35 595 человек. Жертвами опасной болезни стали 1 076 пациентов, из них 13 скончались накануне.