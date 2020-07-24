Новые случаи заражения выявили в 27 городах и районах Ростовской области

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По данным на 27 июля, в Ростовской области зарегистрировали 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Носители опасного вируса проживают в 27 муниципалитетах Дона. Об этом сообщили в региональном правительстве.Большинство заражённых выявили в Ростове-на-Дону - 65 человек. В Батайске за сутки восемь жителей заболели опасной инфекцией. Ещё у семи человек, проживающих в Новочеркасске, подтвердили COVID-19.По пять случаев заражения зарегистрировали в Таганроге и Шахтах. По четыре человека обратились за помощью к специалистам в Волгодонске, Азовском и Аксайском районах. В Мартыновском, Морозовском, Мясниковском и Чертковском районах у троих выявили коронавирус. По два инфицированных человека обнаружили в Каменске-Шахтинском, Миллеровском, Семикаракорском, Тарасовском, Тацинском и Сальском районах. По одному - в Багаевском, Зерноградском, Кагальницком, Ремонтненском, Пролетарском, Неклиновском, Целинском, Кашарском и Октябрьском районах.За всё время пандемии коронавирусной инфекции в Ростовской области число заражённых увеличилось до 12 405.