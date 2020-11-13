Новых заражённых COVID-19 выявили в 46 муниципалитетах Ростовской области

В Ростовской области за сутки 312 человек заразились коронавирусной инфекцией. Новые случаи заражения зарегистрировали в 46 городах и районах Дона. Об этом сообщили в региональном правительстве 17 ноября.Самым инфицированным остаётся по-прежнему Ростов-на-Дону. Там заразились COVID-19 сразу 129 человек. Следом за донской столицей идёт Красносулинский район - 11 жителей, Батайск и Волгодонск - по десять человек с подтвержденным диагнозом.По восемь больных выявили в Азове и Таганроге, по семь - в Каменске-Шахтинском и Песчанокопском районе. В Зверево и Аксайском районе ковидные тесты показали положительные результаты у шести дончан, в Новочеркасске, Верхнедонском, Заветинском, Морозовском, Орловском и Сальском районах - у пятерых человек. По четыре инфицированных обнаружили в Гуково, Новошахтинске, Шахтах, Белокалитвинском, Зимовниковском, Кагальницком, Милютинском, Неклиновском, Семикаракорском, Чертковском районах.По три человека заразились коронавирусом в Донецке, Багаевском, Боковском, Дубовском, Егорлыкском, Кашарском, Константиновском, Матвеево-Курганском, Миллеровском и Усть-Донецком районах. Единичные случаи заболевания COVID-19 зафиксировали в Азовском, Зерноградском, Каменском, Мясниковском, Октябрьском, Ремонтненском, Тацинском, Целинском, Цимлянском и Шолоховском районах.Напомним, за весь период пандемии на Дону коронавирусную инфекцию перенесли 35 907 жителей. Не справились со смертельным вирусом 1 094 человека, 18 из них скончались за минувшие сутки.