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В Ростове хлеб и молочка - самые дорогие в регионе

В Ростове хлеб и молочка - самые дорогие в регионе
В Ростове-на-Дону молочка и хлеб остаются самыми дорогими в регионе. Актуальные цены на конец мая опубликовали в Ростовстате.

Молоко в донской столице стоит 96 рублей, а сыр - 730 рублей.. В Миллерово за тот же литр попросят 89 рублей, а за килограмм сыра - 652 рубля. Хлеб в зависимости от сорта муки обойдется ростовчанам в 73-77 рублей. В Сальске его цена составит от 59 (за ржаной) и 68 - за пшеничный).

Подсолнечное масло и маргарин дешевле всего купить в Волгодонске. Там они стоят 126 и 174 рубля соответственно. В Ростове - 142 и 213 рублей. За килограмм вареной колбасы попросят 465 рублей, когда в Шахтах на 35 рублей меньше - 435. Лук и картофель стоят 53 и 62 рубля за килограмм. В Миллерово их цена составляет 49 и 67 рублей. Вермишель в донской столице обойдется в 107 рублей, а в Шахтах - в 95. Соль можно купить за 22 рубля, а в Миллерово - за 15.
Фото: Rostov.ru.
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