В Ростове самые дорогие в регионе хлеб и молочка

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В Ростове самые дорогие молочка и хлеб. Информацию об актуальных ценах в городах донского региона опубликовал Ростовстат 19 мая.Килограмм сыра в среднем стоит 718 рублей. При этом средняя цена по области составляет 696 рублей. А в Миллерово его можно купить за 642 рубля (на 76 рублей дешевле). Литр стерилизованного молока обойдется в 98 рублей при средней цене 95 рублей. В Шахтах оно стоит 87. За маргарин в донской столице попросят 213 рублей, когда в Волгодонске его стоимость составляет около 171 рубля (на 42 рубля меньше). Хлеб в зависимости от сорта муки в Ростове продают по 73-78 рублей. В Сальске самый дешевый ржаной хлеб стоит 55 рублей, а пшеничный — в Миллерово, 68 рублей.Самыми дорогими остаются соль, картофель и яблоки. Они стоят 21, 63 и 116 рублей соответственно. Вареную колбасу продают в донской столице за 459 рублей. В Шахтах за нее попросят около 427 рублей, а стоимость в среднем по региону составляет 450 рублей. Черный чай также один из самых дорогих в Ростове. За килограмм нужно отдать 1 204 рубля. В Миллерово он обойдется в 1 046 рублей (на 158 рублей меньше).Из самых дешевых в Ростове – только два продукта. Это свинина (325 рублей за килограмм) и мука (47 рублей).