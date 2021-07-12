В Ростове готовятся разворачивать дополнительные койки для больных коронавирусом

Сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко рассказал, что на сегодняшний день занято 83% всего коечного фонда ковидных госпиталей города. Как только этот показатель дойдёт до 90%, в городе будут разворачивать дополнительные койки для заболевших. Госпитали укомплектованы специалистами, в наличии имеются лекарства.Также глава администрации города сообщил о привитых 54% населения Ростова. Любопытно, что в целом по области известно о 540 830 вакцинированных, а население Ростова на 2020 год составило 1 137 904 человека. Предположим, если все, кто прошёл полную вакцинацию, - ростовчане, это всё равно всего 47%, но никак не 54%.Впрочем, считать проценты - дело нехитрое. Главное - сейчас обеспечить людей вакциной и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.