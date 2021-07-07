В Ростовской области разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом

В Ростовской области развернут дополнительные койки для больных коронавирусом. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Юрий Кобзев на конференции оперативного штаба 9 июля.-В течение трёх суток будет развернуто ещё 172 койки в Миллеровском район, Орловсском и Усть-Донецком районе. На втором этапе, в середине следующей недели коичный фонд пополнится в Ростове. Третий этап - это открытие госпиталей в Целинском, Кашарском и Аскайком районах. В течение максимум 7-8 дней весь резервный коичный фонд при необходимости будет развёрнут - сообщил глава донского минздрава.Новый донской инфекционный центр, как заявил министр, крайний резерв. Этот центр может стать филиалом ковидного госпиталя в Ростове.Кроме того, министр пояснил, что на данный момент в 15 специализированных госпиталях для инфицированных COVID-19 подготовлено 2575 коек. Примечательно, что еще в июне количество занятых коек не превышало 46%, в то время как за месяц коечный фонд оказался занят более чем на 80%.