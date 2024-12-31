В Ростове горожане заполненный доверху хлебом мусорный контейнер

Фото: соцсцети.

В Ростове центр города накрыл сильный туман. Кадрами поделились читатели Donday 31 декабря.Даже в канун Нового года в городе сохраняется утренний туман. Из-за плотной дымки горожане не могут разглядеть крыши высоток и горизонт.Согласно прогнозам синоптиков, до конца суток температура в городе не опустится ниже +1 градуса. Ростовчане снова встретят Новый год в теплой погоде.Водителям и пешеходам в таких условиях следует быть особенно осторожными и соблюдать правила дорожного движения.