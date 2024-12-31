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В Ростове горожане заполненный доверху хлебом мусорный контейнер

В Ростове горожане заполненный доверху хлебом мусорный контейнер
В Ростове центр города накрыл сильный туман. Кадрами поделились читатели Donday 31 декабря. 

Даже в канун Нового года в городе сохраняется утренний туман. Из-за плотной дымки горожане не могут разглядеть крыши высоток и горизонт.

Согласно прогнозам синоптиков, до конца суток температура в городе не опустится ниже +1 градуса. Ростовчане снова встретят Новый год в теплой погоде.

Водителям и пешеходам в таких условиях следует быть особенно осторожными и соблюдать правила дорожного движения.
Фото: соцсцети.
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