Редактора батайской городской газеты арестовали на 10 суток после акции в поддержку Навального

Кировский районный суд города Ростова-на-Дону арестовал на 10 суток главного редактора газеты «Батайское время» и информационного портала battime. Светлана Шишканова обвинялась по административной статье ч.6.1 20.2.Спустя шесть часов после задержания, около 19:00, главному редактору дали 10 суток административного ареста. В ближайшее время ее отвезут в спецприемникСветлану Шишканову задержали днем 31 января на улице Пушкинской. По словам главреда, изначально ей сообщили, что она нарушила масочный режим. Светлана Васильевна находилась на несанкционированной акции в поддержку оппозиционного политика и собиралась освещать мероприятие. Ее задержали и доставили в отдел полиции №3 Кировского района, а после - в Кировский районный суд.