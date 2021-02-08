Из спецприемника выпустили главреда батайской газеты Светлану Шишканову

В Ростове-на-Дону из спецприемника выпустили главного редактора газеты «Батайское время». Светлану Шишканову отпустили 10 февраля около 14.30 из спецприемника на Семашко, 1. Журналистку встречали родственники.Напомним, Светлану Шишканову задержали во время несогласованной акции 31 января в поддержку Алексея Навального. Главред батайской газеты собиралась освещать мероприятие для своего СМИ. На срок десять суток ее арестовали по административной статье 20.2 (ч. 6.1).Шишканова пыталась отменить решение суда о назначении ареста. Адвокат журналиста Александр Голиков пытался обжаловать решение Кировского районного суда города, однако Ростовский областной суд оставил решение суда первой инстанции в силе.