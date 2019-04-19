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В Ростове из-за задымления люди покинули ТЦ «Золотой Вавилон»

В Ростове из-за задымления люди покинули ТЦ «Золотой Вавилон»
В донской столице посетители и персонал ТЦ «Золотой Вавилон» покинули здание центра из-за задымления. Выяснилось, что 20 апреля в одном из магазинов автоматически сработала пожарная сигнализация.

Стало известно, что на вешалке загорелось платье. Сработала противопожарная тревога, и включилось голосовое оповещение об угрозе пожара.
Люди самостоятельно покинули торговый центр и вышли на улицу.

С одной стороны, компании теряют много прибыли от подобных сбоев в работе. А с другой - лучше, чтобы подобные происшествия предотвращались на самом раннем этапе. Ведь иначе может произойти непоправимое.

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