В Ростове из-за задымления люди покинули ТЦ «Золотой Вавилон»



В донской столице посетители и персонал ТЦ «Золотой Вавилон» покинули здание центра из-за задымления. Выяснилось, что 20 апреля в одном из магазинов автоматически сработала пожарная сигнализация.



Стало известно, что на вешалке загорелось платье. Сработала противопожарная тревога, и включилось голосовое оповещение об угрозе пожара.

Люди самостоятельно покинули торговый центр и вышли на улицу.



С одной стороны, компании теряют много прибыли от подобных сбоев в работе. А с другой - лучше, чтобы подобные происшествия предотвращались на самом раннем этапе. Ведь иначе может произойти непоправимое.