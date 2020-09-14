В Ростове коронавирус выявили ещё у 95 жителей

В Ростовской области за минувшие сутки коронавирусом заразились ещё 167 человек Об этом сообщили в региональном правительстве 16 сентября.Общее число всех инфицированных за период пандемии на Дону приблизилось к 19 362. Большинство больных COVID-19 по-прежнему регистрируют в Ростове. Так, ещё у 95 жителей донской столицы обнаружили в организме опасный вирус.Напомним, 15 сентября в Ростове-на-Дону зафиксировали вспышку COVID-19. Медики выявили 129 новых случаев заражения. Это стало рекордным числом за последние несколько месяцев.