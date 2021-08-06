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В Ростове двух пассажиров сняли с поезда за пьяный дебош

В Ростове двух пассажиров сняли с поезда за пьяный дебош
В Ростове двух пассажиров сняли с поезда. Сотрудники транспортной полиции задержали их за пьяный дебош.

В поезде сообщением Санкт-Петербург - Адлер знакомые распивали алкоголь. Они громко бранились и мешали всему вагону. На замечания других пассажиров мужчины не реагировали.

Тогда начальник поезда вызвал наряд полиции к ближайшей станции. Сотрудники транспортной полиции сняли дебоширов с поезда и доставили в дежурную часть.

- В отношении 41-летнего жителя Воронежской области и 35-летнего жителя Липецкой составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, - прокомментировали в УТ МВД России по СКФО.

Нарушителям грозит до 15 суток административного ареста.

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