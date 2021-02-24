В Ростове жительницу Пермского края сняли с поезда за пьяный дебош

В Ростове сотрудники транспортной полиции задержали 32-летнюю женщину. Жительницу города Соликамска Пермского края сняли с поезда ночью 25 февраля.В поезде направлением Новороссийск - Пермь женщина громко бранилась и мешала всему вагону. На замечания других пассажиров она не реагировала. Судя по всему, пассажирка была пьяна. Начальник поезда вызвал наряд полиции. Правоохранители сняли нарушительницу с поезда на станции Ростов-Главный и доставили ее в дежурную часть.- В отношении 32-летней женщины составлен административный протокол за мелкое хулиганство, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.Нарушительнице грозит до 15 суток административного ареста.