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В Ростове жительницу Пермского края сняли с поезда за пьяный дебош

В Ростове жительницу Пермского края сняли с поезда за пьяный дебош
В Ростове сотрудники транспортной полиции задержали 32-летнюю женщину. Жительницу города Соликамска Пермского края сняли с поезда ночью 25 февраля.

В поезде направлением Новороссийск - Пермь женщина громко бранилась и мешала всему вагону. На замечания других пассажиров она не реагировала. Судя по всему, пассажирка была пьяна. Начальник поезда вызвал наряд полиции. Правоохранители сняли нарушительницу с поезда на станции Ростов-Главный и доставили ее в дежурную часть.

- В отношении 32-летней женщины составлен административный протокол за мелкое хулиганство, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Нарушительнице грозит до 15 суток административного ареста.

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