В Ростове двоих жителей Воронежской области сняли с поезда за пьяный дебош

В Ростове двоих жителей Воронежской области сняли с поезда. Сотрудники транспортной полиции задержали мужчин рано утром 18 мая.В поезде сообщением Адлер - Санкт-Петербург знакомые распивали алкоголь. Они громко бранились и мешали всему вагону. На замечания других пассажиров мужчины не реагировали.Тогда начальник поезда вызвал наряд полиции к ближайшей станции. Сотрудники транспортной полиции сняли дебоширов с поезда и доставили в дежурную часть.- В отношении 49-летнего и 37-летнего мужчин составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, - прокомментировали в УТ МВД России по СКФО.Нарушителям грозит до 15 суток административного ареста.