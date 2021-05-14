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В Ростове двоих жителей Воронежской области сняли с поезда за пьяный дебош

В Ростове двоих жителей Воронежской области сняли с поезда за пьяный дебош
В Ростове двоих жителей Воронежской области сняли с поезда. Сотрудники транспортной полиции задержали мужчин рано утром 18 мая.

В поезде сообщением Адлер - Санкт-Петербург знакомые распивали алкоголь. Они громко бранились и мешали всему вагону. На замечания других пассажиров мужчины не реагировали.

Тогда начальник поезда вызвал наряд полиции к ближайшей станции. Сотрудники транспортной полиции сняли дебоширов с поезда и доставили в дежурную часть.

- В отношении 49-летнего и 37-летнего мужчин составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, - прокомментировали в УТ МВД России по СКФО.

Нарушителям грозит до 15 суток административного ареста.

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