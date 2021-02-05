В Ростове два отделения горбольницы №6 возобновили работу

В горбольнице №6 Ростова-на-Дону возобновили работу два отделения. С 8 февраля снова принимают пациентов по гинекологическому и хирургическому профилю. Информация об этом опубликована на сайте медучреждения.На базе МБУЗ ГБ №6 с конца октября 2020 года развернули ковидный стационар. В связи с большим количеством пациентов COVID-19 несколько отделений пришлось закрыть. С 24 ноября медучреждение пыталось возобновить работу хирургии и гинекологии. А в начале декабря число заболевших стало резко расти - и с открытием отделений пришлось повременить.В настоящее время в медицинском учреждении уменьшилось количество инфицированных дончан. Поэтому с 8 февраля хирурги и гинекологи возобновили деятельность в стенах больницы №6.Также начал работать и колопроктологический центр.