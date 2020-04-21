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В горбольнце № 20 в Ростове начнут принимать пациентов с коронавирусом

В горбольнце № 20 в Ростове начнут принимать пациентов с коронавирусом
Ещё в одном медицинском учреждении Ростова-на-Дону начнут принимать пациентов с COVID-19. Заражённых коронавирусом будут направлять в городскую больницу № 20. Медицинское учреждение будет готово 28 апреля. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

На базе горбольницы откроют 500 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Ранее планировалось сделать 300 коек, но из-за роста количества заболевших их число увеличили. Сейчас там ведут ремонтные работы. Всех пациентов перевели в другие стационары.

Пока в городе действует один госпиталь для пациентов с COVID-19. Он развёрнут на базе городской больницы № 1 имени Семашко. Здесь проходят лечение не только ростовчане, но и некоторые пациенты из области. Сейчас в госпитале находятся 63 человека, включая 39 жителей Ростова.

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