В Ростове допросят дочь экс-мэра Ростова, обвиняемую в преднамеренном банкротстве
В Ростове-на-Дону впервые вызовут на допрос дочь экс-главы донской столицы, ныне - депутата Госдумы РФ Михаила Чернышева, Ольгу Чернышеву.
Как сообщил собственный источник Rostov.ru, заседание пройдёт 21 сентября в Ворошиловском суде Ростова-на-Дону. Слушание назначено на 10 часов утра. Судья допросит обвиняемую, которая подозревается в преднамеренном банкротстве.
Как сообщалось ранее, дочь бывшего градоначальника Ростова обвиняется в преднамеренном банкротстве. Согласно материалам расследования бизнес-леди не хотела расплачиваться с людьми по предыдущему уголовному делу. Она распродала своё имущество: машины, квартиры, земли и прочую собственность и выставила себя банкротом. Как оказалось, покупателями недвижимости подсудимой оказались её друзья и родственники. Таким образом дочь депутата осталась при своём, а потерпевших обвела вокруг пальца.
По данным, она причинила ущерб потерпевшим на сумму свыше 136 миллионов рублей.