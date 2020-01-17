Дело дочери экс-главы Ростова Чернышева передано в суд



В Ростове в суд передано уголовное дело в отношении дочери бывшего мэра Ростова ныне депутата Государственной Думы Михаила Чернышева. Ольга Чернышева обвиняется в преднамеренном банкротстве.



История, которая берёт своё начало в 2013 году, получила продолжение. Тогда предпринимателя Чернышеву осудили за обман своих партнёров. Несколько собственников земельных участков в Аксайском районе передали ей своё право владения на землю. Расплатиться с ними она обещала после её продажи. Чернышева продала земельные участки, получив за них 258 миллионов рублей. Прилично заработав, с собственниками предприниматель так и не расплатилась. Попросту кинула компаньонов.



Владельцы земли обратились в суд и дело выиграли. По решению суда, на тот момент дочь главы города, должна была выплатить потерпевшим по делу Горносталь О. В., Громозову А. А., Шелудченко А. И. более 51 миллиона рублей.



Но так как расставаться с деньгами Ольге Михайловне очень не хотелось, она прибегнула к хорошо известной схеме. Бизнес-леди стала себя банкротить. Всё прошло как по маслу - в 2014 году Арбитражный суд Ростовской области признал её банкротом. В последующие годы практически всё её имущество было распродано. Вырученные средства пошли на выплаты кредиторам, только потерпевших по уголовному делу в их числе не было и быть не могло.



В число кредиторов, которым досталось всё имущество Чернышевой, вошли лишь родственники и друзья. По сути Ольга Михайловна осталась при своём. Потерпевшим тем временем был причинен ущерб более 136 миллионов рублей.



Потерпевшим по уголовному делу понадобилось пять лет, чтобы доказать преднамеренное банкротство. За это время следственные органы Ростова неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела. Причем потерпевшим пришлось пройти все ступени правоохранительной бюрократии, чтобы вопрос поставили на контроль в Генпрокуратуре и МВД России.



В результате в отношении бизнес-леди было возбуждено уголовное дело по статье «Преднамеренное банкротство». В конце декабря уголовное дело было передано в суд. В ближайшее время будет назначена дата первого заседания.



Добавим, что санкция по данной статье предусматривает лишение свободы до шести лет.