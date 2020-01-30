В Ростове назначена дата судебного заседания по делу дочери экс-главы Ростова Ольги Чернышевой





Назначена дата предварительного слушания по уголовному делу в отношении дочери бывшего мэра Ростова Ольги Чернышевой.



Дело направлено для рассмотрения в Ворошиловский районный суд. Первое заседание по нему состоится 5 февраля.



Примечательно, что в Ворошиловском суде трудится сводная сестра Ольги Чернышевой, приемная дочь Михаила Чернышева Марина Пухкалова. Она занимает должность судьи.



Напомним, предприниматель Ольга Чернышева, дочь бывшего градоначальника Ростова, ныне - депутата Госдумы Михаила Чернышева, обвиняется по тяжкой статье. Бизнес-леди снова получила статус «подсудимая» по подозрению в преднамеренном банкротстве.



Как было установлено в ходе расследования, Чернышева, чтобы не расплачиваться с потерпевшими по предыдущему уголовному делу, распродала всё своё имущество. Однако покупателями машины, квартиры, земли и прочей собственности стали друзья и родственники.



Таким образом госпожа Чернышева осталась при своём, а потерпевшим был причинён ущерб на сумму более 136 миллионов рублей.