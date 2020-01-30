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В Ростове назначена дата судебного заседания по делу дочери экс-главы Ростова Ольги Чернышевой

В Ростове назначена дата судебного заседания по делу дочери экс-главы Ростова Ольги Чернышевой

Назначена дата предварительного слушания по уголовному делу в отношении дочери бывшего мэра Ростова Ольги Чернышевой.

Дело направлено для рассмотрения в Ворошиловский районный суд. Первое заседание по нему состоится 5 февраля.

Примечательно, что в Ворошиловском суде трудится сводная сестра Ольги Чернышевой, приемная дочь Михаила Чернышева Марина Пухкалова. Она занимает должность судьи.

Напомним, предприниматель Ольга Чернышева, дочь бывшего градоначальника Ростова, ныне - депутата Госдумы Михаила Чернышева, обвиняется по тяжкой статье. Бизнес-леди снова получила статус «подсудимая» по подозрению в преднамеренном банкротстве.

Как было установлено в ходе расследования, Чернышева, чтобы не расплачиваться с потерпевшими по предыдущему уголовному делу, распродала всё своё имущество. Однако покупателями машины, квартиры, земли и прочей собственности стали друзья и родственники.

Таким образом госпожа Чернышева осталась при своём, а потерпевшим был причинён ущерб на сумму более 136 миллионов рублей.

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