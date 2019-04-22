В отношении дочери экс-мэра Ростова возбуждено новое уголовное дело





История с осужденной дочерью экс-мэра Ростова получила неожиданное продолжение. Ольга Чернышева стала фигуранткой нового уголовного дела. Она подозревается в преднамеренном банкротстве.



В октябре 2013 года Кировский районный суд Ростова признал Ольгу Чернышеву виновной в причинении имущественного ущерба путём злоупотребления доверием и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 80 тыс. руб. Кроме того, суд обязал её выплатить потерпевшим по делу Горносталю О. В., Громозову А. А., Шелудченко А. И. по 11,3 млн руб.



За несколько лет до этого, несколько собственников земельных участков в Аксайском районе передали Ольге Чернышевой право на землю. Впоследствии она реализовала участки, выручив за них 258 млн руб., но с партнёрами не расплатилась. Участники сделки обратились в суд.



Для обеспечения выплаты на имущество Чернышевой был наложен арест. Под него попали земельные участки, частный дом, квартира, внедорожник BMW X5 и счета в банке. Деньги от реализации этого имущества должны были пойти на выплаты потерпевшим. Однако до сих пор потерпевшие не получили ни копейки.



В 2014 году Арбитражный суд Ростовской области признал Ольгу Чернышеву банкротом и ввёл конкурсное производство. В последующие годы практически всё её имущество было распродано. Вырученные средства пошли на выплаты кредиторам, только потерпевших по уголовному делу в их числе не было. Они считают, что дочь бывшего градоначальника специально инициировала процедуру банкротства, чтобы не отдавать определённые судом суммы.



По мнению потерпевшей стороны, все кредиторы, которым оказалась должна Ольга Михайловна – аффилированные лица: родственники, друзья, знакомые. В числе кредиторов оказались мать Чернышовой – Чернышова Т. В., родная сестра Фокина Н. М., гражданский супруг Шишкин М. С.



Так, в списке основных кредиторов оказалось ООО «Дельта», учредителем которой является мать гражданского супруга Чернышевой. К слову, она же приобрела БМВ X5, принадлежавший Ольге Михайловне.



Несколько лет бывшим партнёрам понадобилось, чтобы доказать, что в действиях Чернышевой есть признаки преступления, а именно преднамеренного банкротства.



За это время у потерпевших скопились десятки написанных как под копирку ответов от правоохранительных органов. Ни полиция, ни прокуратура не усматривали признаков преступления, отказывая в возбуждении уголовного дела.



Однако в 2018 году ситуация изменилась. В отношении дочери бывшего мэра Ростова было возбуждено уголовное дело по статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». В настоящее время по уголовному делу назначена финансовая экспертиза. Следствие должно установить связь банкрота со своими кредиторами и проверить реальность долговых обязательств.