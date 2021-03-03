Напротив здания администрации Ростова несколько лет разрушается памятник архитектуры

В центре донской столицы практически напротив здания городской администрации постепенно разрушается памятник архитектуры. Уже несколько лет участок дома № 50 по улице Большой Садовой огорожен сигнальной лентой из-за постоянно осыпающейся штукатурки.В редакцию Rostov.ru ростовчанка прислала фотографии осыпавшегося фасада дома, расположенного в самом центре донской столицы. На фото видно, как огромные куски лепнины валяются на тротуарах, создавая ярким витринам магазинов некрасивый экстерьер.- Фасад этого дома разрушается уже несколько лет, - пожаловалась девушка. - Этот дом - памятник архитектуры, находится в самом сердце Ростова почти напротив здания городской администрации. Это же лицо города!Действительно, дом № 50 находится в аварийном состоянии. Он был построен в 1949 году. И, видимо, с тех пор здание не видело капитального ремонта. Уже в современное время у властей и собственников были попытки отремонтировать фасад, которые также не увенчались успехом.Неизвестно, сколько властям понадобится времени, чтобы заняться этим вопросом вплотную. Как показывает печальная практика, пока упавшая часть фасада не станет причиной гибели человека, вряд ли кого-то заинтересует вопрос ремонта дома. А пока сотрудникам магазинов, расположенных на первом этаже, приходится самостоятельно ограждать территорию сигнальной лентой, чтобы уберечь своих клиентов от беды.