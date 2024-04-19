В Ростове на Ларина заброшенное двухэтажное здание находится в опасном состоянии уже более десяти лет.

Фото: Дондей

На улице Ларина в Ростове продолжает разрушаться заброшенный двухэтажный дом. Корреспондент Donday побывал на аварийном объекте, который не сносили больше десяти лет.Дом № 14 должен был быть снесен уже давно. Двухэтажное здание было построено в 1958 году, в 2010-м его признали аварийными. Жильцов расселили, а через пять лет дом решили снести. Однако история так и не получила продолжения.Все это время с фасада здания валяются огромные куски бетона, а с крыши — куски шифера. Строительные материалы падают на оживленные улицы, по которым ежедневно проходят сотни ростовчан. Среди них — маленькие дети, мамы с колясками и пожилые люди.Жители неоднократно обращались с просьбой хотя бы обнести район сигнальной лентой, но ничего не было сделано. Дом продолжает рушиться, угрожая ростовчанам каждый день.Непонятно, для каких целей сохраняется это аварийное жилье.