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В Волгодонске обелиск «40 лет Победы» находится в плачевном состоянии

В Волгодонске обелиск «40 лет Победы» находится в плачевном состоянии
В городе Волгодонск обелиск «40 лет Победы» находится в неудовлетворительном состоянии. Местные жители 16 апреля поделились фотографиями этого памятника в социальных сетях.

Мемориал на улице 30 лет Победы требует масштабного ремонта. Плита лестницы, ведущей к мемориалу, оторвалась и разлетелась по прилегающей территории. Сам мемориал покрыт глубокими трещинами.

Этот памятник был установлен 9 мая 1985 года в честь 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Он является важной достопримечательностью города.

Волгодончане обеспокоены состоянием этого памятника и надеются, что власти обратят внимание на эту проблему и проведут необходимые работы по его ремонту.
Фото: соцсети
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