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В Ростове бизнесмен стал фигурантом уголовного дела после падения строителя с высоты

В Ростове бизнесмен стал фигурантом уголовного дела после падения строителя с высоты
В Ростове в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело из-за строителя, пострадавшего во время работы. Бизнесмена подозревают в нарушении правил охраны труда, приведших к травмированию.

Мужчина работал на стройке. В какой-то момент он упал в технологический проем с большой высоты и получил тяжкие телесные повреждения. По версии следствия, ЧП случилось из-за того, что предприниматель не проинструктировал строителя перед началом работ.

- По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.
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