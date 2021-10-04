В Ростове бизнесмен стал фигурантом уголовного дела после падения строителя с высоты

В Ростове в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело из-за строителя, пострадавшего во время работы. Бизнесмена подозревают в нарушении правил охраны труда, приведших к травмированию.Мужчина работал на стройке. В какой-то момент он упал в технологический проем с большой высоты и получил тяжкие телесные повреждения. По версии следствия, ЧП случилось из-за того, что предприниматель не проинструктировал строителя перед началом работ.- По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.