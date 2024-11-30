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В Ростовской области приостановят выдачу разрешений на строительство многоэтажек

В Ростовской области приостановят выдачу разрешений на строительство многоэтажек
В Ростовской области временно приостановят выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов. Об этом стало известно из заявления врио губернатора Юрия Слюсаря в соцсетях.

В соответствии с решением губернатора, начиная с 1 декабря, на территории региона будет действовать запрет на выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов. Кроме того, в области будет проведена инвентаризация уже построенных высоток.

- Строить многоэтажки, не обеспеченные садами, школами и больницами, нельзя. Двух мнений здесь быть не может, — подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора. 
Фото: соцсцети.
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