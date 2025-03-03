В Ростове не выдали разрешения на строительство многоэтажек в феврале

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Департамент архитектуры и градостроительства Ростова не выдал разрешения на строительство многоэтажек в феврале. Информация опубликована на сайте городской администрации.В последний месяц зимы застройщики получили документы на ввод в эксплуатацию трех зданий. Два находятся на улице Берберовской, третье — на проспекте Буденновском.Напомним, что с 1 декабря прошлого года в Ростове приостановили выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов. Запрет ввели после многочисленных жалоб жителей на отсутствие школ, детских садов, поликлиник рядом с новостройками.