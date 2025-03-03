Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове не выдали разрешения на строительство многоэтажек в феврале

В Ростове не выдали разрешения на строительство многоэтажек в феврале
Департамент архитектуры и градостроительства Ростова не выдал разрешения на строительство многоэтажек в феврале. Информация опубликована на сайте городской администрации.

В последний месяц зимы застройщики получили документы на ввод в эксплуатацию трех зданий. Два находятся на улице Берберовской, третье — на проспекте Буденновском.

Напомним, что с 1 декабря прошлого года в Ростове приостановили выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов. Запрет ввели после многочисленных жалоб жителей на отсутствие школ, детских садов, поликлиник рядом с новостройками.
Фото: Онлайн.Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.