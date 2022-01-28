В Ростове частный дом уходит под землю

Фото: Rostov.ru/инстаграм horn_rostov.

В Ростове под частным домом обрушилась земля. Дыра образовалась во дворе в переулке Бурном, 4 в ночь на 31 января.О том, что жилье может оказаться под землей, Rostov.ru рассказала хозяйка дома Наталья Ниязова. Во дворе находятся два дома. Один - жилой, а другой - недостроенный, в аварийном состоянии. Именно под ним и обрушилась земля.- Утром вышла из дома и увидела эту бездну, - рассказала Наталья. - Соседи говорят, что около 2-3 часов ночи слышали треск, видимо, тогда и произошел обвал.Женщина сразу вызвала МЧС, но спасатели не смогли помочь. Прибывшие специалисты оградили сигнальной лентой опасный участок и посоветовали держаться от этого места подальше. Однако дыра оказалась всего в нескольких метрах от жилого дома - далеко от нее не уйти. Спасатели предупредили, что яму нужно как можно скорее засыпать, потому что она уходит под дом, и вскоре он может обрушиться, потянув за собой и жилое здание. Но сами сотрудники службы не могут ничем помочь - территория частная, а значит, и проблема личная.Тогда Наталья обратилась в администрацию. В этот же день к ней направили сотрудника, но и он четкого ответа не смог дать. А к вечеру оказалось, что и там не смогут помочь.Подобные случаи уже бывали в переулке Бурном. Несколько лет назад у дороги образовалась дыра глубиной около 10 метров. Тогда администрация организовала подвоз грузовиков с щебнем и кирпичами - засыпали в несколько подходов. Да и местные не остались в стороне - забрасывали строительным мусором.- Нас тогда эвакуировали из-за угрозы дальнейшего обрушения. Тут раньше были шахты, а сейчас вот образуются пустоты, - говорит Наталья. - К тому же грунтовые воды вымывают все это.Ростовчанка живет с братом-инвалидом, мамой-пенсионеркой и двумя несовершеннолетними детьми. Засыпать дыру у дома самой у нее нет возможности. Вся надежда была на администрацию, но и там женщина получила отказ, прикрытый «частной собственностью». Однако находиться рядом с местом ЧП опасно. В любой момент дыра может увеличиться, потянув за собой жилой дом. Времени решить, «что можно сделать», попросту нет. Под угрозой – жизни как минимум пяти человек, которые оказались в эпицентре ЧП по вине обстоятельств. Не исключено, что вскоре дыра разрастется и станет опасна и для соседних дворов. Если у вас есть возможность и желание, можете помочь семье Ниязовых (номер 8-908-506-07-11 привязан к банковской карте - Диана Денисовна), чтобы они могли нанять грузовики и купить щебень.