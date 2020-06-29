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В центре Ростова обрушилась крыша жилого дома

В центре Ростова обрушилась крыша жилого дома

В Ленинском районе Ростова рухнула крыша четырёхэтажного дома. Жилому зданию в этом году исполнилось уже 110 лет. О случившемся происшествии были оповещены оперативные службы города.
- В подъезде дома, на лестничном марше, произошло обрушение деревянной подшивки потолка. Пострадавших нет, - рассказали в управлении по делам ГО и ЧС Ростова.

На месте происшествия работала поисково-спасательная служба. Сотрудники ведомства предупредили, чтобы в экстренных ситуациях жители сразу звонили по телефону: 112.

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