В центре Ростова обрушилась крыша жилого дома
В Ленинском районе Ростова рухнула крыша четырёхэтажного дома. Жилому зданию в этом году исполнилось уже 110 лет. О случившемся происшествии были оповещены оперативные службы города.
- В подъезде дома, на лестничном марше, произошло обрушение деревянной подшивки потолка. Пострадавших нет, - рассказали в управлении по делам ГО и ЧС Ростова.
На месте происшествия работала поисково-спасательная служба. Сотрудники ведомства предупредили, чтобы в экстренных ситуациях жители сразу звонили по телефону: 112.