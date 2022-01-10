В Волгодонске многоэтажка уходит под землю из-за огромной ямы в асфальте
В Волгодонске снова дали о себе знать проблемы с канализационной системой. Глубокая яма, источающая зловонный запах, появилась 12 января на улице Маршала Кошевого, 40.
Как сообщил DonDay Волгодонск, провал образовался рядом с подъездом № 3, на газоне возле городского тротуара. Местные жители утверждают, что провал оказался нешироким, но очень глубоким. Из ямы доносятся пары канализационных стоков. Вероятно, верхний слой грунта в этом месте только начал уходить в пустоты, которых очень много вокруг дома.
Впервые с подобной ситуацией жители дома столкнулись еще осенью 2021 года. Тогда они обращались во все службы города, но те лишь переводили стрелки друг на друга. В итоге сами горожане стали засыпать яму щебнем и битым камнем, но все проваливается со временем, словно в бездну.
На место приехали сотрудники местного водоканала и УК. Опасную яму оградили лентой и забором, но вот сами работы начнутся только завтра. Тем временем «черная дыра» продолжает затягивать все больше грунта. По мнению жителей, этот провал - начало большой аварии. Грунт просажен вокруг дома, и свежие трещины у подъездов указывают на то, что асфальт уходит под землю. Недавно в подъезде № 4 лопнула стяжка, а значит, стал двигаться и фундамент дома.