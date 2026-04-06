Исторический особняк конца XIX века в центре Ростова выставили на продажу

Исторический особняк конца XIX века выставили на продажу в Ростове-на-Дону. Объявление о продаже было опубликовано в начале апреля на одном из популярных интернет-ресурсов.За внушительную сумму в 50 миллионов рублей собственник предлагает приобрести здание, включающее в себя подвальное помещение и чердак. Отмечается, что особняк не является объектом культурного наследия, однако находится в безаварийном состоянии. Тем не менее дому требуется ремонт.Продавец подчеркивает уникальность постройки, указывая, что стены возведены из старинного «царского кирпича».- Подвальные своды – кладка цепная и верстовая, — уточняет автор объявления. — Такие помещения в Москве и Петербурге давно сдают в аренду под общественные пространства, бары, клубы, мероприятия.Особняк находится в полной собственности, без долей и других совладельцев. Вместе с домом предлагается к продаже и земельный участок площадью 588 квадратных метров.Кровля здания недавно прошла капитальный ремонт, подвал сухой и не имеет посторонних запахов. Дом расположен на возвышенности, в сердце исторического центра города – в Ленинском районе.