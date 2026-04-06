На Дону садоводам и аграриям дали советы, как спасти урожай во время заморозков

Сельскохозяйственный сезон в Ростовской области начался с тревожных прогнозов: после непродолжительного потепления регион накрыли весенние заморозки. Температура воздуха на севере области опускалась до -2 градусов, вызвав беспокойство аграриев и садоводов из-за потенциального ущерба будущему урожаю.В региональном отделении «Россельхозцентра» напомнили о действенных методах защиты растений. Прошлый год стал для донских аграриев крайне тяжелым: весенние заморозки и летняя засуха привели к рекордно низкому урожаю, что повлекло за собой введение режима чрезвычайной ситуации в 70 районах и ущерб более 4 миллиардов рублей.Наиболее уязвимыми к понижению температуры оказываются яровые зерновые, подсолнечник (особенно на стадии настоящего листа) и плодовые деревья в период цветения. Для них критическими являются температуры от -0,5 до -5 градусов.Специалисты рекомендуют несколько эффективных методов защиты:Использование систем полива с разбрызгивателями подогревает воздух за счет испарения влаги.Обустройство костров с тлеющим материалом помогает повысить температуру на несколько градусов, эффективно при заморозках до -4 градусов.Применение мини-теплиц, пленки, спанбонда или подручных материалов защитит растения от холода, при условии, что листья не касаются укрытия.Даже при применении защитных мер, растения могут пострадать. Ключевым индикатором их состояния является точка роста. Специалисты советуют внимательно осматривать ее: здоровое состояние точки роста дает надежду на восстановление растений с приходом тепла.После стабилизации температуры, в течение 3-4 дней необходимо наблюдать за посевами. Если вегетация продолжается, рекомендуется провести подкормку. Для кукурузы и подсолнечника подойдут биостимуляторы с цинком, а гуматы можно совмещать с другими обработками. Важно приступать к любым восстановительным мероприятиям только после полной стабилизации погоды.