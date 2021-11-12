В Шахтах уголовное дело завели на подростка, сбившего насмерть школьника
В Шахтах в отношении 17-летнего парня, сбившего насмерть школьника, возбудили уголовное дело. Подростка подозревают по статье «Нарушение лицом, управлявшим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Страшная трагедия произошла 15 ноября. В тот вечер юноша без спроса взял ключи от родительской машины. Он сел за руль «Лады Приоры», не имея водительских прав. На улице Заводской на «зебру» вышел 15-летний школьник. Он переходил дорогу, чтобы выбросить мусор. Юный автомобилист не успел вовремя остановиться и на скорости сбил мальчика.
На кадрах с видеорегистратора одного из очевидцев ДТП видно, как в этот момент водитель «Приоры» остановился в нескольких метрах от места происшествия, вернулся и снова ушел. Скорую помощь вызвал свидетель трагедии. Однако травмы, которые получил школьник, оказались несовместимы с жизнью. Мальчик скончался до приезда медиков.
- СУ СКР по Ростовской области перед прокуратурой инициирован вопрос о передаче уголовного дела из полиции в органы СКР для дальнейшего расследования, - прокомментировали в ведомстве.