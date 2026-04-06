В Ростовской области дали отбой беспилотной опасности утром 6 апреля. Сообщение от РСЧС поступило около 10:00.

Беспилотная опасность в донском регионе была объявлена примерно в 4:30. Жителям рекомендовали уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения и отойти подальше от окон.

Примерно через пять часов оперативные службы сняли специальный режим.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что минувшей ночью дроны были уничтожены в Миллеровском районе. К счастью, в происшествии нет пострадавших. Последствий на земле также не зафиксировано.
Фото: РСЧС
