В Ростове 16-летний парень пойдет под суд за гибель друга в аварии

Фото: СУ СКР по Ростовской области.

Юный ростовчанин предстанет перед судом за гибель друга в аварии. 16-летнего парня обвиняют по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, не имеющим права управления транспортным средством».Как сообщал Rostov.ru, трагедия произошла 26 февраля. Пять подростков на «Форде Фокусе» разбились на улице Каскадной, 60, врезавшись в дерево. В ДТП погиб 16-летний пассажир. Еще двое его друзей получили различные травмы.В отношении парня, находившегося за рулем без водительских прав, возбудили уголовное дело. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В СУ СКР по Ростовской области добавили, что расследование дела завершено. Его передали в суд для рассмотрения по существу.