Разобрали два этажа: в Ростове продолжается демонтаж старинного здания Парамонова

В Ростове-на-Дону приступили к демонтажу старинного дома на Социалистической, 128, который более ста лет назад принадлежал наследнику известного в донской столице купца Елпидифора Парамонова. По состоянию на 6 апреля в доме разобрали два верхних этажа, сообщает редакция Donday.

Еще в конце 2025 года глава Кировского района Наталия Симаченко сообщила, что дому угрожает обрушение и его нужно снести. Здание уже несколько лет находится в частной собственности. Изначально планировалось сделать реконструкцию объекта для будущего бутик-отеля. Но, по оценке экспертов, его нынешнее состояние позволяет сделать исключительно демонтаж.

Общественники не разделяли такое решение. По мнению многих градозащитников, уничтожение дома наследников Парамонова — это неуважение к истории города. Здание ранее имело охранный статус, однако несколько лет назад его исключили из реестра объектов культурного наследия. Специалисты пришли к выводу, что включение дома в список выявленных объектов культурного наследия было необоснованным.

Дом, возведённый в 1900 году, изначально был двухэтажным. Его строил Иван Парамонов, племянник Елпидифора Парамонова. До революции 1917 года в этом здании размещалось справочное бюро главного отделения Общества попечения о нуждающихся семействах воинов, которые пострадали на службе. Это было частное благотворительное учреждение, также известное как Общество Белого Креста.
