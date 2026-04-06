В Ростове в Чкаловском из-за двух ДТП образовался многокилометровый затор

В Ростове в Чкаловском из-за двух ДТП образовался многокилометровый затор
Пробка сковала движение в Чкаловском в Ростове. Об этом свидетельствуют показатели "Яндекс.Карт" 6 апреля.

Затор растянулся с улицы Киргизской до 50-летия Ростсельмаша. Дорожный трафик перегружен почти на два километра, от Сальского переулка до улицы Страны Советов. Транспорт двигается с минимальной скоростью и по прилегающему Беломорскому переулку.

Движение стало затруднено из-за сломанного на дороге тягача. По словам водителей, фура стоит у дома № 1/53 на 50-летия Ростсельмаша с утра минувшего дня.

Осложняет ситуацию на проезжей части и авария на перекрестке Киргизской и Загребаева. Очевидцы пишут, что в этом дорожно-транспортном происшествии сильных повреждений у машин не видно.

По всей вероятности, из-за пробки некоторые жители города опоздают на работу. Люди в шутку говорят о намерении продать свои авто, застрявшие в этом заторе.
Фото: Яндекс Карты
Еще по теме:

