В Ростове в Чкаловском из-за двух ДТП образовался многокилометровый затор

Пробка сковала движение в Чкаловском в Ростове. Об этом свидетельствуют показатели "Яндекс.Карт" 6 апреля.Затор растянулся с улицы Киргизской до 50-летия Ростсельмаша. Дорожный трафик перегружен почти на два километра, от Сальского переулка до улицы Страны Советов. Транспорт двигается с минимальной скоростью и по прилегающему Беломорскому переулку.Движение стало затруднено из-за сломанного на дороге тягача. По словам водителей, фура стоит у дома № 1/53 на 50-летия Ростсельмаша с утра минувшего дня.Осложняет ситуацию на проезжей части и авария на перекрестке Киргизской и Загребаева. Очевидцы пишут, что в этом дорожно-транспортном происшествии сильных повреждений у машин не видно.По всей вероятности, из-за пробки некоторые жители города опоздают на работу. Люди в шутку говорят о намерении продать свои авто, застрявшие в этом заторе.