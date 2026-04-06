В квартале «Левобережье» завершилось строительство четвертого литера
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» ввела в эксплуатацию четвертый литер в квартале «Левобережье». Уже 500 семей получили ключи от квартир.
Вручение ключей прошло в формате торжественной церемонии, это было сделано благодаря инициативе генерального директора компании Юрия Иванова. Для новоселов и гостей была организована праздничная программа с мастер‑классами, выступлениями диджея и аниматоров.
Яркие впечатления и эмоции жильцы получили не только от торжественного вручения ключей. Настоящий восторг их ожидал, когда они зашли в квартиры. Новый трехподъездный дом находится на первой линии Левобережья, прямо у реки Дон. В литере имеются панорамные окна, для владельцев открывается шикарный вид на набережную.
В подъездах выполнены авторские холлы: отделка из керамогранита, большие витражные зеркала и высокие потолки создают ощущение свободного пространства. К литеру можно подъехать с улицы Левобережной. Удобный въезд и близость к транспортной развязке делают дорогу до центра Ростова-на-Дону быстрой. Внутренний двор спроектирован в рамках концепции «двор без машин» — безопасное пространство для отдыха всех возрастов.
Одна из ключевых особенностей дома — зоны с «умными» лавочками на солнечных батареях. Во время прогулки жители смогут не только передохнуть, но и зарядить телефоны.
Кроме благоустроенной территории, имеется и развитая инфраструктура. Здесь обустроены зоны для детей, спортивная площадка с тренажерами и места для спокойного отдыха. Детские площадки адаптированы под разный возраст и разработаны совместно с детским психологом. В шаговой доступности от нового дома работает современная школа на 1 100 учеников и детский сад на 200 мест. Маршрут до школы проходит по охраняемой территории квартала, что повышает уровень безопасности детей и значительно сокращает время пути. Литер 4 окружен центральной площадью квартала. На первых этажах зданий размещены магазины, аптеки, пункты выдачи маркетплейсов и другие сервисы для удобства жителей.
