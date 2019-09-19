В Ростовской области бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов на 93 млн рублей



В Ростовской области директора строительной фирмы подозревают в неуплате налогов. Бизнесмен задолжал 93 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.



По версии следствия, дончанин вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Сумма ущерба составила 93 миллиона рублей.



Во главе какой строительной фирмы стоит бизнесмен, ведомство не уточнило. Если вину недобросовестного директора докажут, ему грозит до шести лет лишения свободы.



– По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, – добавили в областном следкоме.