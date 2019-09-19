Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов на 93 млн рублей

В Ростовской области бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов на 93 млн рублей
В Ростовской области директора строительной фирмы подозревают в неуплате налогов. Бизнесмен задолжал 93 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, дончанин вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Сумма ущерба составила 93 миллиона рублей.

Во главе какой строительной фирмы стоит бизнесмен, ведомство не уточнило. Если вину недобросовестного директора докажут, ему грозит до шести лет лишения свободы.

– По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, – добавили в областном следкоме.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.