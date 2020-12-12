В Ростовской области замначальника исправительной колонии подозревают в получении взятки

Замначальника учреждения – начальника отдела охраны ИК-10 ГУФСИН России по Ростовской области подозревают в получении взятки. В его отношении возбудили уголовное дело.По версии следствия, преступные действия подозреваемый совершал с марта 2019-го по ноябрь 2020 года. Замначальника исправительной колонии получал от своей подчиненной деньги путем банковских переводов. За эти средства ей предоставлялись внеочередные выходные. Всего подозреваемый получил свыше 50 тысяч рублей взяток.- По уголовному делу выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.