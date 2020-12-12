Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области замначальника исправительной колонии подозревают в получении взятки

В Ростовской области замначальника исправительной колонии подозревают в получении взятки
Замначальника учреждения – начальника отдела охраны ИК-10 ГУФСИН России по Ростовской области подозревают в получении взятки. В его отношении возбудили уголовное дело.

По версии следствия, преступные действия подозреваемый совершал с марта 2019-го по ноябрь 2020 года. Замначальника исправительной колонии получал от своей подчиненной деньги путем банковских переводов. За эти средства ей предоставлялись внеочередные выходные. Всего подозреваемый получил свыше 50 тысяч рублей взяток.

- По уголовному делу выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.