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В Ростове без вести пропал девятилетний мальчик

В Ростове без вести пропал девятилетний мальчик
В Ростове потерялся девятилетний мальчик. О местонахождении Ивана Андросова нет информации больше суток.

Мальчик ушел из дома 13 июня. Когда он не вернулся, родные забили тревогу. Самостоятельные поиски не дали результата, поэтому родные обратились за помощью к волонтерам поискового отряда. Сейчас добровольцы вместе с родителями прочесывают улицы и опрашивают местных жителей.

На вид ему - около 10 лет, рост - 140 сантиметров, худой, волосы русые, глаза голубые. Ребенок был одет в темно-серую майку, бело-синие шорты, обут в кроссовки желтого цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего мальчика, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт.
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