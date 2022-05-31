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В Ростове третьи сутки ищут пропавшего 11-летнего мальчика

В Ростове третьи сутки ищут пропавшего 11-летнего мальчика

В Ростове-на-Дону третьи сутки пытаются найти пропавшего 11-летнего мальчика. Никита Ясинский ушел из дома 30 мая.

Никита живет в Ворошиловском районе города. Когда родители не дождались школьника домой, они забили тревогу. Семья сразу же обратилась за помощью в полицию и к волонтерам. Примечательно, что Никита уже пропадал несколько дней назад, но тогда его удалось найти спустя сутки. Родные мальчика не находят себе места и надеются, что ребенок скоро вернется.

Мальчик худой и невысокий (около 115 сантиметров). У него карие глаза и светло-русые волосы светло-русого цвета. В день пропажи Никита был одет в темно-синюю олимпийку, черные спортивные штаны и красные кроссовки. Передвигался школьник на самокате.

Если вы видели или вам что-либо известно о местонахождении мальчика, просим вас сообщить по номерам телефонов 112 или 8-800-700-54-52.
Фото: Лиза Алерт Юг
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