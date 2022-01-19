В Ростовской области девятилетний мальчик пропал без вести

Фото: «Лиза Алерт Юг».

В Ростовской области без вести пропал девятилетний мальчик. Эльдар К. ушел из дома около 17 часов 20 января в районе поселка шахты «Первогуковская».Как сообщила Rostov.ru мать одного из одноклассников, Евгения Кононенко, ребенок отправился встречать семилетнего брата из школы. По дороге они разминулись. Младший брат пришел спустя 20 минут, а Эльдара до сих пор нет. Родные и друзья не знают, что могло случиться. К вечеру родственники забили тревогу. К поискам подключились родители одноклассников, но так и не смогли его найти. Тогда близкие написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. С 21 часа отряды добровольцев прочесывают местность. Родители одноклассников вернулись с поисков только к утру, но местонахождение ребенка по-прежнему остается неизвестным.Рост мальчика составляет 130 сантиметров, телосложение среднее. У Эльдара голубые глаза и темно-русые волосы. В день исчезновения он был одет в темно-синюю куртку с желтыми вставками, серые джинсы и черную шапку. На ногах - светлые ботинки.Если вы видели Эльдара К. или знаете, где он может находиться, сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.