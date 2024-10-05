В Ростове без вести пропал 73-летний пенсионер

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В Ростове без вести пропал 73-летний мужчина. Никакой информации о его местонахождении нет с 29 сентября.В тот день мужчина ушел из дома. Он никому не сообщил, куда направляется. Близкие забили тревогу, когда пожилой мужчина так и не вернулся домой. За помощью они обратились в полицию и к добровольцам.Мужчина ростом около 160 сантиметров и худощавого телосложения. У него седые волосы и карие глаза.В день исчезновения Александр был одет в бежевую куртку и синие джинсы. На ногах у него были черные ботинки.Если вам что-то известно о местонахождении Александра Шульги, просьба звонить по номерам телефонов: 112 или 8 (800) 700-54-52.