Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове без вести пропал 79-летний мужчина

В Ростове без вести пропал 79-летний мужчина
В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 79-летнего мужчину. Последний раз Виктора Горячего видели перед новогодними праздниками.

Пенсионер ушел в неизвестном направлении 28 декабря. После этого он не возвращался домой и не связывался с родственниками. Обеспокоенные близкие написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.

Согласно ориентировкам, Виктор Горячий среднего роста (около 170 сантиметров) и плотного телосложения. У мужчины седые волосы и карие глаза.

Пожилой мужчина может находиться в любом населенном пункте Ростовской области. Если вы видели этого человека, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112. Любая информация может помочь поисковикам.
Фото: Лиза Алерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.