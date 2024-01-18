В Ростове без вести пропал 79-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 79-летнего мужчину. Последний раз Виктора Горячего видели перед новогодними праздниками.Пенсионер ушел в неизвестном направлении 28 декабря. После этого он не возвращался домой и не связывался с родственниками. Обеспокоенные близкие написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.Согласно ориентировкам, Виктор Горячий среднего роста (около 170 сантиметров) и плотного телосложения. У мужчины седые волосы и карие глаза.Пожилой мужчина может находиться в любом населенном пункте Ростовской области. Если вы видели этого человека, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112. Любая информация может помочь поисковикам.