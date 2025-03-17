В Ростове без вести пропал 49-летний мужчина

Фото: ЛизаАлерт

В Ростове-на-Дону пропал 49-летний Роман Гончаров. Его близкие не могут связаться с ним уже более месяца.Роман покинул дом 15 февраля и перестал отвечать на звонки и сообщения. Родственники обратились в полицию, и к поискам также присоединились волонтеры.Рост Романа — 175 сантиметров, он худощавого телосложения. У него черные волосы и карие глаза. Однако информация о его одежде в момент исчезновения отсутствует.Если вы знаете, где может находиться Роман Гончаров, сообщите об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.