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В Ростове без вести пропал 49-летний мужчина

В Ростове без вести пропал 49-летний мужчина
В Ростове-на-Дону пропал 49-летний Роман Гончаров. Его близкие не могут связаться с ним уже более месяца.

Роман покинул дом 15 февраля и перестал отвечать на звонки и сообщения. Родственники обратились в полицию, и к поискам также присоединились волонтеры.

Рост Романа — 175 сантиметров, он худощавого телосложения. У него черные волосы и карие глаза. Однако информация о его одежде в момент исчезновения отсутствует.

Если вы знаете, где может находиться Роман Гончаров, сообщите об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
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